Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli... - Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa