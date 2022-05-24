Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli... - Haberler

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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