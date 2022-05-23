Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar... - Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa