Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X'in yapay zekası Grok hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X'in yapay zekası Grok hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve '5816 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X'in yapay zekası Grok hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve '5816 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından resen soruşturma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa