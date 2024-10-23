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Ankara'da TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı Soruşturması Başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve fail olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. Güvenlik güçleri, olayın arka planını aydınlatmaya çalışıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
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