FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada iki gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, örgüt üyelerinin, bu evlerde gizli haberleşme programı ByLock hesabına giriş yapmak için bazı GSM hatlarını kullandıkları belirlendi.

Bu hatların gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.