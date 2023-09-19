Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemlerin TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi. - ANKARA