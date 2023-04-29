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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 54 şüphelinin...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 54 şüphelinin...

3. Sayfa Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 54 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 54 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Başsavcılığı PKK 3. Sayfa Haberler

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