Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında, hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Başsavcılığı, Polis Akademisi, Polis, Terör, 3. Sayfa, Haberler

title