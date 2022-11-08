Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından: kurdukları Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile... 3. Sayfa Haberleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından: kurdukları Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri ve bu suçlara katıldıkları belirlenen... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından: kurdukları Konut Yapı Kooperatifleri aracılığı ile kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri ve bu suçlara katıldıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Başsavcılığı Ankara 3. Sayfa Haberler

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