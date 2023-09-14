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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve...

3. Sayfa Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Başsavcılığı Mustafa Sezgin Milletvekili Hukuk 3. Sayfa Haberler

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