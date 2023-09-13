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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında 'devletin askeri ve emniyet...

3. Sayfa Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan soruşturma izin talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan soruşturma izin talebini Adalet Bakanlığına gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Başsavcılığı Mustafa Sezgin Milletvekili Hukuk 3. Sayfa Haberler

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