Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında 'devletin askeri ve emniyet...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan soruşturma izin talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan soruşturma izin talebini Adalet Bakanlığına gönderdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa