Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel Hakkında Soruşturma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit' suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasındaki basın toplantısında sarf ettiği sözlerin, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle re'sen soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında

AK Partili isim önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi

Oğlu 1992'de şehit olmuştu! Vasiyetini askerler yerine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.