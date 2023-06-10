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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine...

3. Sayfa Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ CBS tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ CBS tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Başsavcılığı Elmadağ CBS 3. Sayfa Haberler

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