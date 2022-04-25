Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
İSTANBUL (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. - ANKARA
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