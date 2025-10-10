Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi. - ANKARA

