Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl 331 bin 2 dosyayı karara bağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılı içinde devreden ve yeni gelen dosyalarla birlikte toplamda 331 bin 2 dosyanın karara bağlandığını açıkladı. Geçen yıldan devreden dosya sayısı 347 bin 820, bu yıl gelen dosya sayısı ise 328 bin 613 olarak belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıldan devreden ve bu yıl gelen dosyalar ile beraber 331 bin 2 dosyayı karara bağlandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, geçen yıldan devreden ve bu yıl gelen dosya sayısına ilişkin veri paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan veride, geçen yıldan devreden dosya sayısı 347 bin 820, bu yıl gelen dosya sayısının 328 bin 613 olduğu bildirildi.

Ayrıca, 2025 yılı içinde; Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar 8 bin 805, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 168 bin 786, İddianame Ağır Ceza Mahkemesi 12 bin 2, İddianame Çocuk Mahkemesi 2 bin 809, İddianame Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi 343, İddianame Asliye Ceza Mahkemesi 48 bin 720, İddianame Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 732, Birleştirme 33 bin 436, Görevsizlik 429, Yetkisizlik 43 bin 115, Fezleke 599, Talepname 11 bin 226 karar çıkmış olup bu yıl toplamda karara bağlanan dosya sayısı 331 bin 2 olarak açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi