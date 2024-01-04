Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklu yargılanan 10 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen davada, tutuklu sanıklar Süha Çardaklı, Serkan Kafkas, Ahmed Abdelaal, Adem Enes Gezer, Eray Ertürk, Ramin Saeidi, Hüseyin Dicle, Murat Erkek, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perincek'in tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak sanıkların yeniden tutuklanması için karara itiraz etti. Başsavcılığın talebine ilişkin kararı vermesi için dava dosyası, Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Olayın geçmişi

İddianamede, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle ilgili, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede, sanıklar Süha Çardaklı, Hüseyin Dicle, Ramin Saeidi, Eray Ertürk, Ahmet Abdelaal, Adem Enes Gezer, Murat Erkek, Batuhan Çolak, Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Ümit Yasin Perinçek, Serdar Sönmez, Efe Emirhan Konaşoğlu, Ali Derviş Antal, Kutluhan Erol, Kutsal Yusuf Taş, Abdullah Aslan, Abdulrazak Çoban, Kemal Muhammet Karaçuka, Mahmud Elosman, Muhammed Elmuhammed, Furkan Göngör, Anıl Berkay Çetin, Adnan Özer Koş, Furkan Özbek, Harun Aytekin, Seval Göçer, Ayşe Toprak, Nilgün Tap ve Hikmet Kemal Köse'nin, fikir ve eylem birliği halinde, iştirak halinde ve toplu şekilde, basın ve yayın yoluyla, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. - ANKARA