Ankara Çevre Yolu'nda Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara Çevre Yolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. 34 SY 3769 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle duraklayan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Y.K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA