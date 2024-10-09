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Ankara Çevre Yolu'nda Tır Yangını

Ankara Çevre Yolu'nda Tır Yangını
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Ankara Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir tırın kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi ve tır alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Ankara Çevre Yolu'nda kaza yapan bir tır alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu İncek mevkiinde seyir halindeki tır kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası tırda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kaza sonrası alev alan tırın görüntüsü yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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