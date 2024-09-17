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Ankara Çevre Yolu'nda Tır Devrildi, Yaralı Yok

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Ankara Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır refüje çarparak devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak tırın deposundan sızan yakıt yolu kayganlaştırdı.

Ankara Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüje çarparak devrildi.

Alınan bilgiye göre, saat 21.15 sıralarında Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisinden Pursaklar istikametine giden, çift dorseli ve yükü olmayan 18 BD 557 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan tırın arkasındaki dorse tırdan ayrıldı. Tırın hasar gören deposundan yola dökülen yakıt ise yolu kayganlaştırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazaya başka araç karışmazken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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