Ankara Büyükşehir, Sel Felaketinin Yaralarını Sarmak İçin Kastamonu'da

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin izlerini silmek amacıyla ekiplerini görevlendirdi. AFAD'ın talebi üzerine belediyenin tüm birimlerini teyakkuza geçiren Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğü, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 7 araç ve 9 personelini Kastamonu'ya sevk edildiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris yangınından sonra şimdi de Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla teyakkuza geçti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, AFAD'ın talebi üzerine belediye ekiplerini sel bölgesine gönderdi.

ABB, 9 PERSONEL 7 ARAÇ İLE AFET BÖLGESİNDE

ASKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait vidanjör, mini avant, dalgıç pompa, jeneratör ve motopompun içinde bulunduğu 7 araç ve 9 personel afet bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı.

Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kastamonu ilinde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak üzere ekiplerimiz afet bölgesine ulaştı. Bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız ve mesai arkadaşlarımız yanınızda" dedi.

ANKA / 3. Sayfa