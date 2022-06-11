Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam... - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa