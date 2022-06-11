Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam... - Haberler

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 'Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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