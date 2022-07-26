Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark İşletmecisi Hakkında "Hileli İflas" Sebebiyle Suç Duyurusunda Bulundu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında "Hileli İflas" sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Kapılarını yerel seçimlerden hemen önce, 21 Mart 2019'da açan, 801 milyon dolara (14 milyar TL) mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, 3 yıllık hukuki sürecin ardından da 18 Temmuz itibariyle belediyeye devredilen ANKAPARK'ta, ABB tarafından incelemeler devam ediyor, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılıyor.

ABB, "Hileli iflas" sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğunu da belediyenin sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan duyuru şöyle:

"ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ GEREĞİ TÜM SÜRECİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında 'Hileli İflas' sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şeffaf Belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."