Ankara-Bolu Karayolunda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Ankara- Bolu karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeride geçerek ambulansa ve tıra çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, Ankara- Bolu yolu TUSAŞ mevkisinde meydana geldi. 06 DNG 892 plakalı otomobilin sürücüsü K.Y., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, önce seyir halindeki ambulansa, ardından tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü K.Y. ve araçtaki M.Y. ağır yaralandı. Ambulans içerisindeki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. ise hafif yaralandı. Tır şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Görgü tanığı bir sürücü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyaz araç, karşı şeritten ambulansa ambulanstan da tırı vurdu. Tırdan da benim önüme düştü. Ben vurmadan çıktım" dedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak bölgedeki hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA