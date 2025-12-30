Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin görülen davada verilen ret kararını bozdu. Dosya ilk derece mahkemesine gönderilerek yeniden görülecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa