Haberler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin görülen davada verilen ret kararını bozdu. Dosya ilk derece mahkemesine gönderilerek yeniden görülecek.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin görülen davada verilen ret kararını bozdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin görülen davada verilen ret kararını bozdu. Dosya ilk derece mahkemesine gönderilerek yeniden görülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak