Ankara Başsavcılığından Dolandırıcılık Uyarısı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini resmi makam olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Telefonla yapılan dolandırıcılıklara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini başsavcı, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini, başsavcı, savcı, polis veya asker olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız terör soruşturmasına karıştı diyerek sizden para isteyen şahıslara asla inanmayın. Böyle bir durumda resmi makamlara şikayet başvurusunda bulunun" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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