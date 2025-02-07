Ankara Altındağ'da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen vatandaşlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgli inceleme başlatıldı. - ANKARA