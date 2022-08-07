Ankara 3. sayfa haberleri... Sincan'da başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı Ankara 3. sayfa haberi... Ankara'nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı. Ankara'nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı. Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşı yoldan gecen sürücüler kurtardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşın omuzunda da kırık oluştuğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şahsa ameliyat ile platin yerleştirildiği bildirtildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

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