Ankara 3. sayfa haberleri | Gölbaşı ilçesinde ev ve samanlık yandı 3. Sayfa Haberleri Ankara haber: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında başlayan yangında ev ve samanlık yandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında başlayan yangında ev ve samanlık yandı. Yangın, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde Eyüp Yılmaz'a ait evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evin mutfağında bulunan elektrik kablosunun şase yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mutfakta çıkan yangın bitişikte bulunan samanlığa sıçradı. Yangında ev ve samanlık yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eyüp Yılmaz Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara 3. sayfa haberleri | Gölbaşı ilçesinde ev ve samanlık yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.