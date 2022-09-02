Ankara 3. sayfa haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti 3. Sayfa Haberleri Ankara habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban'ın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban'ın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Edinilen bilgiye göre, "kişisel verilerin gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Ünsal Ban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının hemen ardından Başsavcılık itiraz etti. Sunulan itiraz dilekçesinde, Ünsal Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi. Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol şartında bulunan hükümlerin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Başsavcılığı Ünsal Ban 3. Sayfa Haberler

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