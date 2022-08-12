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Son Dakika | Polatlı'da otomobil yan yattı: 2 yaralı

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Edinilen son dakika haberine göre Polatlı'da otomobil yan yattı: 2 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber yan yatan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Polatlı'da otomobil yan yattı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber yan yatan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 03.15'te Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 06 PRA 80 plakalı otomobilin sürücüsü O.Y. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce trafik levhasına daha sonra çöp konteynerine çarptıktan sonra yan devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobildeki sürücü O.Y. ve yanındaki arkadaşını çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından O.Y. ve arkadaşı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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