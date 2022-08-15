Haber : Son dakika haberi... Başkent'te inşaatta kolon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Başkent'te inşaatta kolon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... Başkent'te inşaatta kolon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yenimahalle ilçesinde fırtına sırasında bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title