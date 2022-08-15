Son dakika haberi... Başkent'te inşaatta kolon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yenimahalle ilçesinde fırtına sırasında bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi. - ANKARA