Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

ANKARA Ankara merkezli 3 ilde 44 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ili yapılan ara yakalamalarda ise 11 kişinin daha önce tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 43 şahsın olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için harekete geçildi. Ankara merkezli Bursa ve Antalya illerindeki 44 farklı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili daha önce yapılan ara yakalamalarda gözaltına alınan 11 şahsın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Diğer 32 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı. Operasyon boyunca çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen paralara el konuldu.