Son dakika haber | Taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahıs kamerada
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Son dakika haberler... Ankara'nın Çankaya ilçesinde taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.
Olay, 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taciz iddiasıyla 2 kişi tarafından linç edilmeye çalışılan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı. Şahıs polis tarafından kurtarıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa