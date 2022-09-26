Ankara 3. sayfa haberi | Ankara'da narkotik suçlarından 1 haftada 53 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Ankara 3. sayfa haberi | Başkent'te narkotik suçlarını önlemeye yönelik 19-25 Eylül tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 şüpheliden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkent'te narkotik suçlarını önlemeye yönelik 19-25 Eylül tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 şüpheliden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül tarihleri arasında geçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 380 şüpheliden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 17 kilogram eroin, 15 kilogram esrar, 3.2 kilogram metamfetamin, 575 gram kokain, 320 gram bonzai, 45 gram skunk, 960 adet ecstacy ve 58 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Eylül 3. Sayfa Haberler

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