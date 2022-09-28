Ankara 3. sayfa haberi | Ankara'da 400 bini aşkın dolu makaron ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Ankara yerel 3. sayfa haberine göre Başkent'te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Başkent'te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak'ta şüpheli gördükleri 2 aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

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