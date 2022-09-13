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Ankara 3. sayfa: Ankara'da okul servislerine denetim

3. Sayfa Haberleri

Ankara 3. sayfa: Ankara'da okul servislerine denetim

Ankara haberi: Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması nedeniyle okul servis araçlarına denetim uyguladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması nedeniyle okul servis araçlarına denetim uyguladı.

Ankara'da jandarma ekipleri öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları amacıyla sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren okul servis araçlarına denetim uyguladı. Denetimde araçlar, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre kontrol edilerek, yönetmeliğe aykırı durumda bulunan veya tespit edilenler ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildi. Okul servis araçları, "Okul Servis Aracı Denetim Formundaki" hususlara göre kontrol edildi. Taşımalı eğitim yapılan okullara, öğrenci taşınması esnasında okul servis aracında öğrenci harici yolcu alınmasına ve araç kapasitesi üzerinde öğrenci taşınmasına izin verilmedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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