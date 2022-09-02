Ankara 3. sayfa: Ankara'da 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı
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Edinilen Ankara gelişmesine göre Başkentte, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte, Jandarma Suç Araştırma Timlerince ( Jasat ) 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Ağustos tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, JASAT tarafından Haymana, Çubuk, Şereflikoçhisar, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda tespit edilen 22 şahıstan 18'i yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa