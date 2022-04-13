ANKA-B İHA'ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı - Haberler

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ANKA-B İHA'ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
ANKA-B İHA'ların 'serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA'ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA'ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı, Simurg, Milli, Mayın, 3. Sayfa, Haberler

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