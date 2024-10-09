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Anız Yangınında Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Anız Yangınında Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki anız yangınına müdahale ederken devrilen traktörün altında kalan Sait Özkan (42) hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren sürücü için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız yangınına müdahale ederken devrilen tröktörün altında kalan sürücüsü Sait Özkan (42) hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçesi bağlı Akyıldız Köyü İkizce Akçaveren mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktörü ile anız yangınına müdahale eden Sait Özkan yönetimindeki 02 KB 988 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Devrilen traktör ve sürücü yangın arasında yanarak hayatını kaybetti.

Yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Sait Özkan olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahta

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