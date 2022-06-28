Anız yangınında 15 ton saman kül oldu - Haberler

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Anız yangınında 15 ton saman kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anız yangınında 15 ton saman kül oldu

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınında tarlada bulunan 15 ton saman küle döndü.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınında tarlada bulunan 15 ton saman küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri Mahallesi yakınlarında henüz kim tarafından yakıldığı tespit edilemeyen anız yangını, civarda bulunan bahçelere ve tarlada bulunan 15 ton samana sıçradı. Durum üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. 100 Dönümlük alanda meydana gelen anız yangınında 15 ton saman küle dönerken yaklaşık 10 adet meyve ağacı ise zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Türkiye 3. Sayfa Haberler

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