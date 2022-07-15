Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi - Haberler

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Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Maltepe Köyünde ikamet eden Mehmet Tutar (53), köy yakınlarında anız yangının olduğunu fark ederek alevlere müdahale etmek istedi. Bu esnada alevler kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan bahçeye de sıçradı. Alevlerle bir türlü baş edemeyen Mehmet Tutar, dumanların arasında kalarak zehirlendi. Bunu fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Tutar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Tutar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ise yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye Maltepe 3. Sayfa Haberler

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