Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şehitlik çevresindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen yangın, şehitlik çevresinde başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve alevlerin mezarlara sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şehitlik çevrisindeki yangın, mezarlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Reyhanlı ilçe Şehitliği mevkiinde meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın, şehitliğe sıçramadan kısa sürede söndürüldü. - HATAY