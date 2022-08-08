Son dakika haber... Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü Son dakika haberler: Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşı tarafından henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangın kontrol altına alındı. Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü KIRKLARELİ - Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşı tarafından henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesinde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında henüz belirlenemeyen sebeple anız yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yangına yakın alanda bulunan araçlar kaldırıldı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kapalı cezaevine sıçramadan kontrol altına alınırken, 4 hektar alan zarar gördü. Yangında Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan görevlilerin, hükümlülerin dumandan etkilenmemesi amacıyla önlem alındı ve cezaevine ambulans, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yakınlarını ziyarete gelenler ise ekiplerce güvenli alanlara götürüldü. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı Kırklareli AFAD 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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