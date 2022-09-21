Anız yangını çevreye sirayet etmeden söndürüldü
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Erzincan'ın Mahmutlu köyünde arazide çıkan anız yangını fazla büyümeden söndürüldü.
Erzincan'ın Mahmutlu köyünde arazide çıkan anız yangını fazla büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mahmutlu köyü arazisinde akşama doğru anız yangını olduğu vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye anız yangınını fazla büyümeden kontrol altına aldı.
Ekipler soğutma çalışması yaparak yangın mahallinden ayrıldılar. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa