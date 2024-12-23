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Aniden Yola Fırlayan Kedi Kazaya Sebep Oldu

Aniden Yola Fırlayan Kedi Kazaya Sebep Oldu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yola çıkan bir kediyi ezmemek için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine giden İrfan E. idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan kediye çarpmamak için sürücü manevra yapınca devrildi. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde İrfan E.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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