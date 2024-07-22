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Aniden yola atlayan çocuğa otomobilin çarptığı an kamerada

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Ankara'da, elinden fırlayan eşyasına almak için yola atlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye götürülürken, kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.

Aniden yola atlayan çocuğa otomobilin çarptığı an kamerada

ANKARA - Ankara'da, elinden fırlayan eşyasına almak için yola atlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye götürülürken, kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle ilçesine bağlı Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Düşürdüğü eşyasını almak için yola fırlayan bir çocuğa seyir halindeki araba çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Herkes çok korkmuştu"

Kazanın tanıklarından Atakan Gül: "Büyük bir ses duyduk. Dışarıya çıktık. Bir çocuğu araba çarpmıştı. Hemen yardıma koştuk. Çocuğu ailesini bulduk. Çocuk ilk anlarda çok kötüydü ama sonra kendisine geldi. Ambulansla hastaneye götürüldü. Giderken durumu iyi idi. Bir sıkıntı yoktu. Herkes çok korkmuştu. Çocuğun hayatını kaybettiğini sandık ama vücudundaki birkaç sıyırık hariç bir şeyi yoktu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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