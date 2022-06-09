Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu - Haberler

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Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Aniden bastıran yağış Çankayalıları zora soktu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Çankaya ilçesinde bazı dükkanları ve binaları su basarken, vatandaşlar isyan etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Aşırı yağış sonucu bazı dükkanlar, evler ve otomobiller sular altında kaldı. Esnaf mallarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşlar ise Çankaya Belediyesi'nin çalışmalarının yetersizliğinden şikayet etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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