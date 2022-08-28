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Aniden açılan kapıya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Aniden açılan kapıya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da, yol kenarında bekleyen ve aniden kapısı açılan tırın kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, yol kenarında bekleyen ve aniden kapısı açılan tırın kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 EAE 138 plakalı motosikleti ile Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serhat Ç., yol kenarında beklemede olan tırın aniden açılan kapısına çarptı. Kapıya çarparak yaralanan Serhat Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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