Anı ölümsüzleştirirken, kazayı çekti

BURSA - Bursa'da otomobili ile seyrettiği esnada çalan müzik eşliğinde anı ölümsüzleştiren kişi, tesadüfen önünde yaşanan kazayı kaydetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobili ile seyrettiği sırada çalan müzikle birlikte anı ölümsüzleştiren kişi, cep telefonuyla yolu çekmeye başladı. O esnada kendinden 2-3 otomobil önde bulunan bir araç, yol kenarında park halindeki diğer otomobili görmeyip çarpması cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaza sonrası çevredekiler sürücülerin yardımına koşarken sürücüler hafif yaralandı.